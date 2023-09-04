Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России рассказали об отсутствии «весточек» от Украины

Помощник президента РФ Ушаков: Украина не подавала сигналов о переговорах

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в эфире «Первого канала», что от Украины не поступали сигналы о возможности переговоров, «весточек» от побывавшего недавно в Киеве главы МИД Турции Хакана Фидана также не было.

«Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели», — сказал Ушаков.

Помощник главы государства также добавил, что побывавший в Киеве до встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана министр иностранных дел Турции «никаких весточек не передавал».

До этого руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к дипломатии с Российской Федерацией лежит через поле боя. По его словам, российско-украинский конфликт не может быть прекращен простым усаживанием сторон за стол переговоров, а его заморозка только даст России передышку, которую Москва использует для подготовки новой атаки.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях