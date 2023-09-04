В России рассказали об отсутствии «весточек» от Украины

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в эфире «Первого канала», что от Украины не поступали сигналы о возможности переговоров, «весточек» от побывавшего недавно в Киеве главы МИД Турции Хакана Фидана также не было.

«Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели», — сказал Ушаков.

Помощник главы государства также добавил, что побывавший в Киеве до встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана министр иностранных дел Турции «никаких весточек не передавал».

До этого руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к дипломатии с Российской Федерацией лежит через поле боя. По его словам, российско-украинский конфликт не может быть прекращен простым усаживанием сторон за стол переговоров, а его заморозка только даст России передышку, которую Москва использует для подготовки новой атаки.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.