Переводчик «объявил войну» на переговорах Путина и Эрдогана

Турецкий переводчик допустил оговорку во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Отмечается, что в ходе перевода сообщения Эрдогана к Путину переводчик ошибся, сказав, что Россия и Турция воюют между собой.

«Между Россией и Турцией война, ээээ... между Украиной и Россией», — сказал переводчик.

Ранее Путин заявил, что договоренности по урегулированию конфликта России и Украины, достигнутые при посредничестве Эрдогана, Киев «отправил на свалку». По словам Путина, турецкий лидер «всегда уделял и уделяет» большое внимание урегулированию военного конфликта РФ и Украины.

До этого Путин заявил, что лидеры двух стран провели переговоры в конструктивной и деловой атмосфере и обсудили все ключевые вопросы взаимодействия.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября после 13:00 начали переговоры в Сочи. Глава РФ прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.