Эрдоган прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Star.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12.15 дня на самолете «TUR» с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — написало издание.

В аэропорту, как указала газета, турецкого лидера встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Сочи Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора по государственному протоколу МИД России Игорь Богдашев, посол Турецкой Республики в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица.

Переговоры будут проходить в Сочи. Их начало ожидается в 13:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер намерен обсудить «жизнеспособность прежней зерновой сделки» и соглашение с новыми условиями ООН, а также поставки продовольствия в Африку через Турцию при финансовой поддержке Катара. Кроме того, он планирует предложить посредничество по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

5 сентября Эрдоган планирует обсудить результаты переговоров с правительством Турции.

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал встречу лидеров двух стран важной и выразил надежду, что двум сторонам удастся прийти к соглашению по зерновой сделке, благодаря которой зерно будет поступать в страны Африки.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».