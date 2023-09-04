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Байдена раздосадовал побег президента Афганистана из страны в 2021 году

Байдена разочаровал побег президента Афганистана Гани из страны в 2021 году

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Jeenah Moon/Reuters

Джо Байдена разочаровал побег президента Афганистана Ашрафа Гани из страны в 2021 году перед тем, как «Талибан» (организация запрещена в России) захватил власть. Об этом пишет Fox News со ссылкой на фрагмент книги журналиста Франклина Фоера The Last Politician, которая готовится к публикации.

В материале отмечается, что Джо Байден был «вне себя от разочарования», когда узнал о побеге Гани. В частности, в тексте говорится, что глава Соединенных Штатов, находившийся в отпуске, попросил «оставить его в покое».

По информации Fox News, на момент побега Гани в отпуске также находились госсекретарь Энтони Блинкен и Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря президента. Глядя на кадры, «на которых афганцы падали с неба», Псаки поняла, что ей придется вернуться к работе, следует из текста.

В материале также отмечается, что в Белом доме были «задеты» тем, как в СМИ освещали происходящее в Афганистане. Речь идет о критике администрации Байдена за несвоевременное реагирование на ситуацию в Кабуле.

«Нас убивают», — приводит Фоер реакцию Байдена на освещение СМИ событий на Ближнем Востоке.

До этого в США рассказали о последствиях вывода войск из Афганистана. Уход Соединенных Штатов из Афганистана показал противникам Америки, что страна не поддерживает своих союзников. Об этом в эфире Fox News заявил член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Майк Вальц.

Ранее сообщалось, что на стабилизацию ситуации в Афганистане могут потребоваться десятилетия.

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