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В США раскритиковали требование Зеленского вернуть Крым без боя

Ветеран ВС США Дрейвен назвал бредом требования Зеленского вернуть Крым без боя

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Ветеран армии США Ноктис Дрейвен прокомментировал в соцсети X (бывшая Twitter) требование президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину вернуть Крым без боя.

«Я не понимаю бредней этого человека. У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — написал Дрейвен.

До этого издание Responsible Statecraft писало, что желание Зеленского отвоевать Крым любой ценой приводит к тяжелым последствиям.

1 сентября журналист Лукас Лейроз писал, что сомневается в способности Украины вернуть Крым в ходе контрнаступления. По его словам, западные эксперты начали признавать, что Киев не сможет достичь своих целей.

Позднее депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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