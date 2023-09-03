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Индия хочет создать биотопливный альянс для защиты окружающей среды

Премьер Индии Моди: нужно создать биотопливный альянс для защиты планеты

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Alexander Nemenov/Pool/AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна предлагает создать биотопливный альянс для защиты окружающей среды. Об этом он сообщил в интервью агентству Press Trust of India.

«Сегодня в каждом обществе есть люди, заботящиеся о своем здоровье, что они покупают, что едят, что делают, каждое решение основано на том, как это послужит их здоровью. Их выбор определяется не только тем, как это повлияет на них сегодня, но и долгосрочными последствиями», — сказал Моди.

По его словам, люди могут объединиться для того, чтобы «понять нашу планету».

Ранее Моди заявил в интервью агентству Press Trust of India, что индийское правительство считает сотрудничество со странами Африки одним из главных приоритетов. Моди отметил, что близость Индии к Африке естественна ввиду тысячелетних культурных и торговых связей, а также общей истории движений против колониализма.

Моди также заявил, что в современном многополярном мире международные организации не могут действовать по правилам 20 века, призвав принять сложившиеся реалии и «обеспечить представительство голосов».

Ранее Моди рассказал о планах развития Индии к 2047 году.

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