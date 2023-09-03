Стало известно о визите Путина в один из регионов России на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин посетит один из регионов России на следующей неделе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

«Помимо переговоров в Сочи с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, Путин на неделе приедет в еще один из регионов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что темой визита может стать развитие одного из субъектов РФ.

До этого Путин посетил Тверскую область, где осмотрел новую школу и культурный центр.

Президенту показали всю инфраструктуру школы: учебные и спортивные возможности школы, а также зону практикума для совместных занятий школьников вне учебных часов.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин высоко оценил качество строительных работ.

1 сентября пресс-секретарь рассказал, что Путин посетил родные места его предков в Тверской области.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».