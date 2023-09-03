Путин рассказал, сколько денег идет на ремонт сельских школ

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Тургиновскую среднюю образовательную школу в Тверской области заявил, что около 70% средств, выделяемых на ремонт школ, идут в сельские территории. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, большая часть средств, выделяемых на ремонт школ, направляется в села для того, чтобы дети из сел получали больше возможностей для образования.

«Когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы. В основном деньги, которые направляются на ремонт школ, процентов на 70 [идут] на сельские школы», — отметил Путин.

Президент осмотрел некоторые классы Тургиновской средней школы и подчеркнул важность хорошего оснащения учебных помещений. По его словам, если у детей есть склонность к творчеству, то при создании нужных условий она будет возрастать.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин во время поездки в село Тургиново Тверской области посетил школу, где пообщался с учителями, а также осмотрел новый культурно-досуговый центр «Тургиновский».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».