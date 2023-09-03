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В Киргизии задержали депутата по подозрению в госизмене

Оппозиционного депутата Киргизии Мадумарова арестовали по подозрению в госизмене

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Игорь Егоров/РИА Новости

Оппозиционного депутата парламента Киргизии Адахана Мадумарова арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

«Следственной службой МВД Кыргызской Республики расследуется уголовное дело по факту государственной измены высокопоставленными должностными лицами. Второго сентября 2023 года в рамках уголовного дела задержан бывший секретарь Совета безопасности Кыргызстана [Мадумаров Адахан Кимсанбаевич]», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что подозреваемый будет содержаться в СИЗО, в данный момент следствие продолжается. Других комментариев не приводится.

В июне парламент страны после запроса от генпрокуратуры согласился на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности, говорится в тексте.

Адахан Мадумаров — депутат четырех созывов, кандидат в президенты Киргизии на выборах 2011 и 2017 годов, лидер оппозиционной партии «Единый Кыргызстан». С октября 2008 года по октябрь 2009 занимал должность главы Совета безопасности Киргизии.

Ранее президент Киргизии рассказал о своем даре предвидеть будущее.

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