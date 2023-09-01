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Президент Киргизии рассказал о своем даре предвидеть будущее

Президент Киргизии заявил о даре предвидеть будущее страны на 20-30 лет вперед

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что обладает даром предвидеть будущее республики на 20-30 лет вперед. Об этом он рассказал в интервью для новостного агентства «Кабар».

Как сказал глава государства, в большинстве случаев его прогнозы относительно развития страны сбываются. При этом он не исключил, что такая способность была дана ему свыше.

«Не хвастая скажу, но я могу предвидеть на 20-30 лет вперед, что будет со страной и как она будет развиваться», — подчеркнул Жапаров.

Лидер республики добавил, что сейчас Киргизия нуждается в профессионалах, способных предвидеть ход событий на 100 лет вперед. Именно с этой целью в стране был открыт президентский лицей «Акылман».

По словам Жапарова, в данное образовательное учреждение принимают талантливых и умных детей со всей страны. Поступить можно после перехода в седьмой класс и до самого окончания школы, отметил глава государства.

Также он рассказал, что после получения высшего образования выпускники лицея заступают на государственную службу. Таким образом власти Киргизии намерены создать систему, при которой фундамент для будущей профессии закладывается с раннего возраста.

«С момента обретения независимости в Кыргызстане подготовка кадров просто напрочь была забыта. У нас при выборе кадров цвел непотизм. Если вспомнить подготовку кадров во времена Союза, то тогда их готовили с самых первых ступеней», — пояснил президент.

Ранее стало известно, что в Киргизии построят три школы с программой на русском языке.

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