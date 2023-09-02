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На Украине анонсировали новые перестановки в кабмине

Депутат Рады Железняк назвал имя нового министра культуры Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что вслед за заменой министра обороны Украины Алексея Резникова будет назначен и новый министр культуры страны, передает «Страна.ua». По его словам, этот пост должна занять бывший исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив.

Как отмечает «Страна.ua», Железняк анонсировал ее назначение в течение следующей недели, то есть до 10 сентября. При этом украинский депутат не уточнил точных сроков утверждения Федив на пост главы минкульта Украины.

«Федив была назначена на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда в 2018 году, когда наблюдательный совет Фонда возглавляла супруга тогдашнего президента Марина Порошенко. В 2021 году она стала директором телеканала Нromadske», — говорится в сообщении.

Прошлый министр культуры Украины Александр Ткаченко был отправлен в отставку в конце июля. Чиновник вызвал возмущение многих украинцев после того, как стало известно, что на финансирование киноиндустрии государство собирается потратить около 400 млн гривен (970 млн рублей). На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть вопрос о замене главы минкульта. Он заявил, что музеи, культурные центры являются важным аспектом, но на сегодняшний день существуют другие приоритеты.

Ранее Зеленский уволил всех областных военкомов.

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