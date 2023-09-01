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В Ирландии заявили, что Украине придется принять условия России

Историк Робертс: Зеленскому и Западу придется принять мир на условиях России

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Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский и его союзники на Западе будут вынуждены принять все условия России. Об этом заявил профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«На Западе много иллюзий по поводу того, на каких условиях будет заключено перемирие. Это будет тяжелая и горькая пилюля для Украины. Понадобится время, чтобы психологически и политически принять тот факт, что придется соглашаться на серьезные переговоры и идти на уступки России», — сказал историк.

По его словам, в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины не смогли переломить ход боевых действий в свою сторону, что лишь приблизило поражение Киева.

1 сентября полковник Вооруженных сил США в отставке Тони Шаффер заявлял, что западные страны совершили ошибку, не прислушавшись к позиции России и к заявлениям президента РФ Владимира Путина до начала специальной военной операции на Украине.

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё говорил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может превратиться в площадку для мирных переговоров по украинскому кризису в период председательства республики.

29 августа бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор сообщал, что эскалация конфликта на Украине является провальной попыткой Запада уничтожить Россию.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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