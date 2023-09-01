Украинские власти рискуют потерять контроль над Харьковом и Одессой, отказываясь от проведения мирных переговоров. Такое заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал американский радиоведущий и политический обозреватель Скотт Хортон.

Эксперт отметил, что рано или поздно западные страны заставят правительство Украины сесть за стол переговоров. Однако в этот момент у Киева больше не останется выбора, кроме как согласиться на территориальные уступки в обмен на завершение боевых действий.

«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. <...> Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны», — сказал Хортон, комментируя текущее нежелание Киева вести диалог с Москвой.

Радиоведущий добавил, что конфликта можно было избежать вовсе. Ответственность за эскалацию кризиса обозреватель возложил на страны Запада. По его словам, именно США и их союзники заставили украинского президента Владимира Зеленского начать боевые действия.

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который стал ведущим дискуссии, также обратил внимание на опасное положение Владимира Зеленского. Специалист заявил, что сейчас глава государства находится между «молотом и наковальней» и в скором времени рискует стать целью украинских неонацистов. Последние, по его мнению, могут обвинить президента в неспособности взять под свой контроль Крым и другие утерянные территории.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор оценил шансы российских войск занять Одессу.