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В США заявили о создании предпосылок для СВО задолго до президентства Путина

Экономист Сакс: США и НАТО создали прецеденты для СВО до прихода к власти Путина

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РИА «Новости»

США создали все предпосылки к началу российской спецоперации на Украине задолго до президентства Владимира Путина, заявил на своем YouTube-канале американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, передает РИА Новости.

По его словам, 30 лет назад американские власти пообещали Михаилу Горбачеву, что НАТО ни на йоту не продвинется на восток, между тем альяс начал планировать расширять НАТО до самой Украины уже в начале 1990-х.

«По моему мнению, это самая большая ошибка, которую совершили США», — сказал экономист, отметив, что именно действия руководства НАТО подорвало доверие между Вашингтоном и Москвой, став истоком украинского конфликта.

Кроме того, подчеркнул Сакс, США были слишком убеждены в провокационной концепции однополярного мира.

Как заявил бывший помощник госсекретаря США по делам Африки Тибор Надь, разрушение однополярного мира подтверждается в том числе и госпереворотом в Нигере. Politico сообщала, что Вашингтон вложил в Нигер около $600 млн, обучая местных военных, которые в итоге частично поддержали переворот.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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Операция на Украине
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