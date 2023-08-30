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Польша будет производить детали для истребителей F-16

В Польше будут производить до 80% конструкции корпусов F-16

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Директор польской авиастроительной компании PLZ в городе Мелец Януш Закретки заявил, что предприятие будет производить комплектующие для F-16. В частности, речь идет о фюзеляжах истребителей, пишет PAP.

«Я рад, что компания Lockheed Martin осознала компетентность наших сотрудников и потенциал этого места и решила разместить здесь производство конструкции F-16. Это также является доказательством поддержки <…> промышленности нашей страны», — сказал Закретки.

Закретки отметил, что завод будет производить от 70% до 80% конструкции корпуса F-16. Он также подчеркнул, что компания готовится к производству комплектующих с января 2021 года.

До этого министр обороны Польши Мариуш Блащак 21 апреля в ходе встречи в Рамштайне глав оборонных ведомств стран НАТО подписал соглашение о ремонте и обслуживании танков Leopard 2, предназначенных Украине, на заводе «Бумар-Лабенды» в Польше.

Как заявил министр, одним из аргументов в пользу создания сервисного центра в Гливицах был большой опыт бригады ремонтников, обслуживающих танки Leopard уже более 20 лет. Там также будут производиться поставляемые Украине самоходные артиллерийские установки Krab.

Ранее в Польше пообещали обучать украинских пилотов на F-16.

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