Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше пообещали обучать украинских пилотов на F-16

Премьер Польши Моравецкий: Варшава будет обучать украинских пилотов на F-16

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше будут обучать украинских пилотов использованию истребителей F-16. Заявление было сделано политиком на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе, передает TVP Info.

«Польша поможет Украине переучить пилотов истребителей F-16», — заявил Моравецкий.

При этом политик отметил, что его страна не будет поставлять Киеву эти истребители, поскольку их мало у самой Варшавы.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее обозреватель The Telegraph усомнился в том, что поставки F-16 переломят ход контрнаступления ВСУ.

«Обучение пилотов <…> займет минимум четыре месяца, хотя некоторые прогнозы предполагают больше времени», — написал он.

По его словам, использование западных наемников могло бы сэкономить время, однако это «слишком серьезная затея».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях