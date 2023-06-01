В Польше пообещали обучать украинских пилотов на F-16

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше будут обучать украинских пилотов использованию истребителей F-16. Заявление было сделано политиком на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе, передает TVP Info.

«Польша поможет Украине переучить пилотов истребителей F-16», — заявил Моравецкий.

При этом политик отметил, что его страна не будет поставлять Киеву эти истребители, поскольку их мало у самой Варшавы.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее обозреватель The Telegraph усомнился в том, что поставки F-16 переломят ход контрнаступления ВСУ.

«Обучение пилотов <…> займет минимум четыре месяца, хотя некоторые прогнозы предполагают больше времени», — написал он.

По его словам, использование западных наемников могло бы сэкономить время, однако это «слишком серьезная затея».