Республиканец раскритиковал кандидатов в президенты США от партии за поддержку Трампа

Бывший губернатор штата Мэриленд и республиканец Ларри Хоган заявил, что поддержка Дональда Трампа другими кандидатами в президенты США от партии даже в случае признания его виновным станет ошибкой. Его слова приводит The Hill.

«Дело в том, что они [другие кандидаты от республиканцев] сказали, что даже если он [Трамп] будет признан виновным в совершении уголовного преступления, они все равно поддержат его», — заявил Хоган.

Экс-губернатор отметил, что это станет ошибкой. Хоган также подчеркнул, что не представляет, как можно взять на себя подобные обязательства до старта судебных разбирательств.

В тексте отмечается, что во время дебатов республиканцев на прошлой неделе модератор Брет Байер попросил кандидатов в президенты США поднять руку, если они сдержат обещание поддержать Трампа в случае выдвижения на должность, даже если его признают виновным. Все, кроме бывшего губернатора Арканзаса Уильяма Хатчинсона и экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, сделали это.

До этого председательствующая на процессе судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн заявила, что судебное разбирательство по существу дела о попытке Дональда Трампа сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, предпринятой в январе 2021 года, начнется 4 марта следующего года.

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что подаст апелляцию для того, чтобы перенести дату заседания суда по делу о беспорядках у Капитолия с 4 марта.

Ранее в партии Трампа заявили, что он не сможет победить на выборах.