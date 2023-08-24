В партии Трампа заявили, что он не сможет победить на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что ее партия не сможет победить на выборах с Дональдом Трампом в качестве основного претендента на пост из-за его юридических проблем. Слова Хейли приводит CNN.

«Он собирается проводить больше времени в зале суда, чем проводить предвыборную кампанию», — сказала Хейли.

Она отметила, что в кандидаты на пост президенты США республиканцам нужен «консерватор молодого поколения, который собирается исправить то, что они сделали с Трампом, но также будет продвигать страну вперед».

По данным опроса телеканала CBS News и компании YouGovу, на фоне предъявленных бывшему американскому президенту Дональду Трампу обвинений усиливается его популярность среди сторонников Республиканской партии США.

62% опрошенных заявили, что выбрали бы Трампа в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии. Вышедший на второе место губернатор штата Флорида Рон Десантис набрал лишь 16% голосов. Бизнесмена Вивека Рамасвами хотели бы видеть участником президентской гонки 7% опрошенных. На четвертом месте — бывший вице-президент Майк Пенс с 5% голосов.

Ранее в США заявили, что Трамп должен выйти из президентской гонки.