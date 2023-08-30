Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю его дня рождения отметил, что их государства вместе смогут преодолеть любые трудности.

Российский лидер написал, что искренне дорожит взаимопониманием, установившимся между ним и белорусским политиком.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», — говорится в телеграмме.

Также Путин пожелал Лукашенко здоровья, счастья, благополучия и успехов в госдеятельности.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 69 лет. Он родился в 1954 году.

В середине августа Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявлял, что Путин не стал брать Киев в рамках спецоперации, потому что не желал больших потерь среди гражданского населения Украины.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.