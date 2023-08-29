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Республиканцы назвали катастрофой для партии судебные разбирательства Трампа

Кандидат в президенты США Кристи назвал катастрофой судебные дела Трампа

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Andrew Kelly/Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи назвал судебный процесс над Дональдом Трампом по делу о захвате Капитолия, который начнется 4 марта, катастрофой для партии. Об этом он заявил в программе The Lead в эфире CNN.

«Это катастрофа для Республиканской партии. И именно поэтому я говорил с того момента, как вступил в гонку, что, учитывая его [Трампа] поведение, учитывая то, что он сделал <…> он просто не может быть нашим кандидатом», — сказал Кристи.

Он отметил, что избирателям-республиканцам следует обратить внимание на факт, что «у нас будет парень, баллотирующийся на пост президента, который с 4 марта <…> будет каждый день находиться в зале суда <…> и не проводить кампанию против Джо Байдена».

До этого председательствующая на процессе судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн заявила, что судебное разбирательство по существу дела о попытке Дональда Трампа сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, предпринятой в январе 2021 года, начнется 4 марта следующего года.

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что подаст апелляцию для того, чтобы перенести дату заседания суда по делу о беспорядках у Капитолия с 4 марта.

Он также назвал решение суда о расследовании вмешательством в грядущие выборы президента США.

Ранее американец сделал татуировку с магшотом Трампа.

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