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Экс-глава МИД Польши обвинил правительство в предательстве Украины

Бывший глава МИД Польши Чапутович заявил, что страна отвернулась от Украины

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Reuters

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал правящую польскую партию «Право и Справедливость», обвинив ее в изменении позиции по Украине. Он отметил, что это противоречит интересам страны, его слова передает телеканал TVN24.

С его точки зрения, в партии решили «отвернуться от Украины», начали давить и критиковать Киев. Он подчеркнул, что подобное развитие событий «противоречит смыслу польского существования».

«Игра на антиукраинских течениях, на мой взгляд, ослабляет моральный дух Украины в борьбе с Россией, и действует против интересов Польши», — сказал Чапутович.

Ранее Яцек Чапутович посчитал, что в выступлении президента США Джо Байдена в Варшаве звучало объявление новой «холодной войны».

«Визит президента Байдена имел глобальное и историческое измерение. Выступление во дворе королевского замка было построено так, чтобы открыть новую главу в истории. В этой речи президент США объявил новую холодную войну», — заявил в интервью Чапутович.

До этого обозреватель издания Myśl Polska Станислав Белень писал, что Польшу привели в отчаяние высокий уровень поддержки Украины и ненависть к России.

Ранее в Польше назвали главную ошибку контрнаступления Украины.

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