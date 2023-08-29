Путин заявил о необходимости повышения уровня зарплат россиян

Президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым заявил, что уровень зарплат и благосостояние российских граждан должны повышаться. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер назвал «проблемой государства» ситуацию, когда граждане России влезают в долги, не могут платить по кредитам и имеют задолженности по платежам за жилищно-коммунальное хозяйство. Путин подчеркнул, что необходимо, чтобы «у людей не возникало таких жизненных ситуаций».

«Уровень зарплаты повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, тем не менее надо об этом думать всегда», — сказал он.

22 августа Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам высказался о зарплатах работников бюджетной сферы. Президент РФ призвал не ослаблять внимание к повышению заработных плат бюджетников. По его словам, их зарплаты должны расти, как и заработные платы россиян в среднем по экономике субъектов Российской Федерации.

Ранее Путин заявил, что реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3-5%.