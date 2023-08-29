В Кремле заявили, что Путин не затрагивал тему санкций с лидерами вводивших их стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин никогда не затрагивал тему санкций в контактах с лидерами стран, которые их вводили.

«Я со своей стороны могу только подтвердить, что действительно президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили», — сказал Песков.

До этого немецкое издание Bild опубликовало подробности разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона. В нем они высказали удивление, что Путин в телефонном общении с ними не упоминал необходимость снятия санкций с России.

Песков подчеркнул, что Путин действительно «никогда с ними о санкциях не говорил».

Также представитель Кремля предложил, чтобы «сами французы и немцы» обсуждали эту публикацию.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что санкционные меры против России усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики.

Ранее стало известно, что США могут ослабить санкции против Венесуэлы.