Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что Путин не затрагивал тему санкций с лидерами вводивших их стран

Песков: Путин не затрагивал тему санкций с лидерами вводивших их стран

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин никогда не затрагивал тему санкций в контактах с лидерами стран, которые их вводили.

«Я со своей стороны могу только подтвердить, что действительно президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили», — сказал Песков.

До этого немецкое издание Bild опубликовало подробности разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона. В нем они высказали удивление, что Путин в телефонном общении с ними не упоминал необходимость снятия санкций с России.

Песков подчеркнул, что Путин действительно «никогда с ними о санкциях не говорил».

Также представитель Кремля предложил, чтобы «сами французы и немцы» обсуждали эту публикацию.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что санкционные меры против России усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики.

Ранее стало известно, что США могут ослабить санкции против Венесуэлы.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях