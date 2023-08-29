В Польше раскритиковали Байдена из-за проблем с хранением украинского зерна

Государственный секретарь Польши по вопросам сотрудничества с Украиной Ядвига Эмилевич раскритиковала президента США Джо Байдена из-за его невыполненного обещания по поводу строительства элеваторов на границе с Украиной для хранения зерна. Об этом сообщает газета Financial Times.

Чиновница заявила, что Байден дал обещание о строительстве элеваторов во время выступления в Филадельфии летом 2022 года, однако прогресса в этом вопросе до сих пор нет.

«Но когда мы начали спрашивать об этом, никто в администрации [президента Байдена] не был готов ответить на вопрос», — сказала Эмилевич.

Она подчеркнула, что строительство инфраструктуры необходимо, так как польских элеваторов недостаточно для хранения зерна с Украины.

До этого Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с планами Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ограничить импорт агропродукции с Украины до конца 2023 года.

В июле глава министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что власти Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и Словакии требуют от Еврокомиссии пролонгировать запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее Украина попросила ЕК компенсировать затраты фермеров на доставку зерна.