Украина попросила ЕК компенсировать затраты фермеров на доставку зерна

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что украинские власти обратились к Европейской комиссии с предложением компенсировать расходы украинских фермеров на транспортировку зерна в европейские порты, передает ТАСС, ссылаясь на сайт ведомства.

«Минагрополитики и правительство обратились к Еврокомиссии по поводу компенсации стоимости логистики украинским фермерам в размере €30 за одну тонну», — приводятся слова Высоцкого.

Чиновник добавил, что субсидии, которые предлагается платить только при доставке продукции в дальние европейские порты, улучшат экспорт. Отмечается, что они положительно повлияют на транзит через Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию.

В ходе визита в Афины президент Украины Владимир Зеленский обсудил на отдельных встречах с премьером Хорватии Андреем Пленковичем и молдавским главой государства Майей Санду возможность запуска альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.

Ранее сообщалось, что Анкара ведет переговоры с ООН о реанимации зерновой сделки.