Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина попросила ЕК компенсировать затраты фермеров на доставку зерна

Киев предложил ЕК компенсировать затраты украинских фермеров на доставку зерна

close
100%
Seth Perlman/AP

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что украинские власти обратились к Европейской комиссии с предложением компенсировать расходы украинских фермеров на транспортировку зерна в европейские порты, передает ТАСС, ссылаясь на сайт ведомства.

«Минагрополитики и правительство обратились к Еврокомиссии по поводу компенсации стоимости логистики украинским фермерам в размере €30 за одну тонну», — приводятся слова Высоцкого.

Чиновник добавил, что субсидии, которые предлагается платить только при доставке продукции в дальние европейские порты, улучшат экспорт. Отмечается, что они положительно повлияют на транзит через Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию.

В ходе визита в Афины президент Украины Владимир Зеленский обсудил на отдельных встречах с премьером Хорватии Андреем Пленковичем и молдавским главой государства Майей Санду возможность запуска альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.

Ранее сообщалось, что Анкара ведет переговоры с ООН о реанимации зерновой сделки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях