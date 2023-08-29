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Стали известны дата и место проведения переговоров Путина и Эрдогана

Habertürk: Эрдоган и Путин проведут переговоры в Сочи 4 сентября

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Reuters

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи, передал телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

«При ситуации, когда господин Путин не смог приехать в Турцию, в РФ поедет наш господин президент. Президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи», — информирует телеканал.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган и глава России Владимир Путин могут обсудить на предстоящих переговорах в Сочи новую формулу по зерновой сделке, выработанную Анкарой.

28 августа главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV заявлял, что Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи глав двух государств.

Также агентство ТАСС сообщало, что Эрдоган планирует провести встречу с российским коллегой до начала 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее в правящей партии Турции рассказали о визите Эрдогана в Россию.

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