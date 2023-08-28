Генконсул России в Казахстане покинул свой пост

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что генконсул Российской Федерации Евгений Бобров, рассказавший о спаде использования русского языка в школах республики, закончил свою дипмиссию. Об этом сообщает orda.kz.

По словам представителя ведомства Айбека Смадиярова, информация, приведенная Бобровым, не является достоверной.

«Возможно, данный человек не был в курсе всей информации, которая у нас наблюдается в стране. У меня есть данные Минпросвещения, какие школы на каком языке преподают. Из 7 711 государственных школ 3 957 ведут обучение только на казахском языке. 1 203 школы на русском языке. А 2 551 школа — на казахском и русском языке», — рассказал Смадияров.

Он подчеркнул, что Бобров уже не в Казахстане и не работает в стране, «он закончил свою дипмиссию».

Ранее Бобров утверждал, что количество русскоязычных школ и классов в Казахстане сокращается, а предмет «Русский язык» якобы исключили из программы для первоклассников с казахским языком обучения.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.