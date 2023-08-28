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Путин: Псково-Печерский монастырь был свидетелем судьбоносных событий РФ

Путин назвал Псково-Печерский монастырь свидетелем судьбоносных событий России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, насельникам Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и участникам торжеств, приуроченных к 550-летию основания обители.

«Один из старейших в России, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь был свидетелем и участником важных, поистине судьбоносных событий нашей истории, вставал крепостью на пути врага», — говорится в телеграмме президента.

Путин добавил, что основанный на древней псковской земле монастырь веками остается оплотом православия, церковного просвещения, а также подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры.

Псково-Печерский монастырь — старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отмечает свое 550-летие 28 августа. Монастырь в ХХ веке стал особенно известен тем, что в годы борьбы с религией в СССР был единственным в стране никогда не закрывавшимся церковным учреждением.

Ранее сообщалось, что в день празднования 550-летия монастыря при обители откроют «Картинную галерею архимандрита Алипия», где будут выставлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других русских художников.

Ранее патриархия Грузии прокомментировала обрушение скалы на средневековый монастырь.

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