В ОДКБ рассказали о готовности сотрудничать с Африкой и Латинской Америкой

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров заявил, что у организации есть перспективы проведения совместных мероприятий со странами Африки и Латинской Америки. Его слова приводит БелТА.

«Учитывая, что государства — члены ОДКБ выстраивают такие теплые и тесные отношения со странами Африки, есть перспектива проведения с ними совместных мероприятий. Мы готовы сотрудничать и с Африкой, и с Латинской Америкой, если государства из этих континентов изъявят желание быть партнерами или наблюдателями», — сказал Сидоров.

Он подчеркнул, что в качестве наблюдателей на учениях ОДКБ в Белоруссии будут присутствовать делегации Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии, предположив, что когда-нибудь эти и другие государства могут стать членами организации.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развёртывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее Лукашенко порекомендовал Западу не переживать из-за учений ОДКБ в Белоруссии.