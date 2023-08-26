Лукашенко порекомендовал Западу не переживать из-за учений ОДКБ в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не следует переживать из-за плановых учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в республике в сентябре, передает агентство «БелТА».

«(На Западе будут говорить), вот, там (президент России Владимир) Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу. Ничего подобного. Никакого наступления», — сказал глава государства.

По его словам, в ходе этих учений будут отработаны «обычные вопросы, которые были давно спланированы».

«Поэтому и вам, и им переживать за это не надо», — продолжил белорусский лидер.

Он также указал, что Западу не надо рассматривать предстоящие учения как какой-либо особый сигнал. Как заявил политик, он даже не вникал в детали этих маневров.

«В нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили», — добавил Лукашенко.

24 августа в Минобороны Белоруссии сообщили, что совместные оперативно-стратегические учения стран ОДКБ «Боевое братство-2023» пройдут в республике с 1 по 6 сентября.

Как заявили в военном ведомстве, учения будут проходить на полигонах и территориях Брестской, Гродненской и Минской областей.

Ранее Лукашенко назвал истинные цели Запада в Восточной Европе.