Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, будут ли у Путина международные поездки

Песков сообщил, что осенью у Путина в планах международные поездки

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что будущей осенью у главы государства Владимира Путина есть в планах международные поездки. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля ответил на вопрос о планах российского президента на визиты в другие страны и прокомментировал ситуацию с Международным уголовным судом и ордером на арест Путина.

«Планируются. Осенью планируются. Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать», — подчеркнул Песков.

Подробностей об ожидаемых поездках и странах, которые может посетить Путин с наступлением осени, пока не приведено.

До этого Путин объяснял отказ от поездки на БРИКС важностью своего присутствия в России.

В июле текущего года в Кремле также комментировали ситуацию с ордером МУС в отношении Путина.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях