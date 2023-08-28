В Кремле рассказали, будут ли у Путина международные поездки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что будущей осенью у главы государства Владимира Путина есть в планах международные поездки. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля ответил на вопрос о планах российского президента на визиты в другие страны и прокомментировал ситуацию с Международным уголовным судом и ордером на арест Путина.

«Планируются. Осенью планируются. Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать», — подчеркнул Песков.

Подробностей об ожидаемых поездках и странах, которые может посетить Путин с наступлением осени, пока не приведено.

До этого Путин объяснял отказ от поездки на БРИКС важностью своего присутствия в России.

В июле текущего года в Кремле также комментировали ситуацию с ордером МУС в отношении Путина.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.