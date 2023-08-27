В ЭКОВАС предложили мятежникам в Нигере мирную встречу

Комиссар ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) по вопросам политики, мира и безопасности Абдель Фатау Мусах заявил, что в сообществе предложили путчистам в Нигере встречу в нейтральном месте. Соответствующее заявление было сделано Мусахом для Al Jazeera.

«ЭКОВАС не торопится использовать военный вариант в Нигере, но пока не видит конкретных шагов со стороны военного совета и не будет ждать бесконечно», — заявил Мусах.

Отмечая негативный эффект санкций ЭКОВАС на население страны, представитель сообщества подчеркнул, что он не был целью этой меры. Он также сообщил, что в организации призвали путчистов в Нигере выдать президента страны Мохаммеда Бозума в качестве жеста доброй воли.

До этого мятежники приказали привести войска Нигера в состояние максимальной боеготовности.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.