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В Эстонии заявили о необходимости реформ на Украине для вступления в ЕС

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил, что Киеву будет тяжело вступить в Евросоюз

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Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украине будет «сложно и тяжело» вступить в Европейский союз (ЕС), так как Киеву необходимо провести большое количество реформ. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

«Конечно, это будет сложно и тяжело. И, конечно, это займет время. Украине необходимо осуществить очень много реформ», — заявил глава внешнеполитического ведомства Эстонии.

Цахкна также отметил, что вступление Киева в ЕС станет возможностью для стран-участниц объединения, так как восстановление Украины будет двигать европейскую экономику.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев не сможет к октябрю 2023 года полностью выполнить все семь рекомендаций Евросоюза, которые необходимы для запуска переговоров о вступлении в сообщество.

Ранее депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта.

Резолюцию поддержали 425 депутатов, 38 проголосовали против, 42 воздержались. В документе говорится, что депутаты ЕП ожидают, что процесс вступления Украины в альянс начнется после окончания конфликта и будет завершен «как можно скорее».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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