Согласно информации от представителя Белого дома, США и Украина начали переговоры о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Это было подтверждено в письменном запросе, на который собеседник агентства РИА Новости ответил утвердительно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы над двусторонними соглашениями, причем первой страной стали США. Зеленский заявил, что до конца года планируется достичь конкретных результатов в отношении пакета «гарантий безопасности» для Украины до момента ее присоединения к НАТО.

Госдепартамент США ранее объявил, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины начнутся на текущей неделе в онлайн-формате. Эти гарантии будут касаться оборонных обязательств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила во время брифинга, что заявления американских властей о предоставлении США гарантий безопасности Украине являются «словесной эквилибристикой», нацеленной на использование страны как инструмента гибридной войны против РФ.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.