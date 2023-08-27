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На выборах президента Зимбабве переизбрался Мнангагва

Мнангагва переизбрался на второй срок на президентских выборах в Зимбабве

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Действующий зимбабвийский президент Эммерсон Мнангагва переизбран на новый срок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление избирательной комиссии страны.

«Мнангагва победил на президентских выборах», — указывается в публикации.

Согласно данным избиркома, политик набрал 52,6% голосов. Его основной соперник, член партии «Движения за демократические перемены» Нельсон Чамиса получил 44% голосов избирателей.

Как сообщается в материале, многие ожидали, что действующий глава государства будет избран на второй срок.

В июле Министерство информации Зимбабве сообщило, что президент Российской Федерации Владимир Путин подарил Мнангагве президентский вертолет после их встречи в Санкт-Петербурге в рамках саммита Россия — Африка. «Газета.Ru» опубликовала фотографии.

Ранее зимбабвийский доллар оказался лучшей валютой в мире.

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