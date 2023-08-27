На выборах президента Зимбабве переизбрался Мнангагва

Действующий зимбабвийский президент Эммерсон Мнангагва переизбран на новый срок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление избирательной комиссии страны.

«Мнангагва победил на президентских выборах», — указывается в публикации.

Согласно данным избиркома, политик набрал 52,6% голосов. Его основной соперник, член партии «Движения за демократические перемены» Нельсон Чамиса получил 44% голосов избирателей.

Как сообщается в материале, многие ожидали, что действующий глава государства будет избран на второй срок.

В июле Министерство информации Зимбабве сообщило, что президент Российской Федерации Владимир Путин подарил Мнангагве президентский вертолет после их встречи в Санкт-Петербурге в рамках саммита Россия — Африка. «Газета.Ru» опубликовала фотографии.

Ранее зимбабвийский доллар оказался лучшей валютой в мире.