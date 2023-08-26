На Украине считают, что прекращение огня не способствует миру

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным и уступки ему будут геостратегическим фиаско Запада. Об этом газете Politico сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«[Начнется] обратный отсчет до начала антидемократической контрреволюции и наступления автократий по всему фронту от Латинской Америки до Китая», — сказал он.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, те, кто предлагает Киеву пойти на моментальное прекращение огня, уступку территории или заморозку конфликта, не стремятся к миру.

«Это путь к более масштабной войне после того, как Путину будет дана передышка», — отметил он.

23 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытой пленарной сессии БРИКС заявлял, что страна готова присоединиться к мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также справедливому и прочному миру.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что Украина выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России. По его словам, никакого переговорного процесса на данный момент быть не может.

29 июля глава российского государства Владимир Путин, комментируя африканскую мирную инициативу, сообщал, что РФ не может прекратить огонь, когда на нее наступают.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».