Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа была втянута в военные действия на Украине, однако их продолжения ждут только отдельные политики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам венгерского дипломата, население европейских стран не находится в ожидании развития конфликта с участием украинской стороны.

Как заметил Сийярто, происходящий конфликт «не венгерского народа и не народов европейских стран».

«Европейские народы не хотят воевать, в военных действиях участвуют лишь некоторые европейские политики»,— подчеркнул он.

Помимо того, Сийярто обратил внимание, что после начала соревнования с Соединенными Штатами в том, кто больше готов предоставить Киеву вооружения и денег, Европейский Союз «подорвал свою конкурентоспособность».

До этого экс-дипломат ФРГ Рюдигер Людекинг назвал ошибочной зацикленность Запада на поставках оружия Вооруженным силам Украины.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.