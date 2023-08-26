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Медведев рассказал, есть ли расхождения у России с Абхазией и Южной Осетией

Медведев заявил, что РФ с Абхазией и Южной Осетией — близкие государства

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Алексей Никольский/РИА Новости

Россия с Абхазией и Южной Осетией являются близкими государствами, в этих отношениях нет существенных расхождений, утверждает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается противоречий — между нами их нет и быть не может», — отметил российский политик.

Также Медведев добавил, что существуют вопросы, «которые могут по-разному трактоваться, обсуждаться».

«Но это нормально, у нас и внутри страны существуют споры по развитию тех или иных территорий, что лучше быстрее делать...» — заметил он.

Как обратил внимание Медведев, Россия с Абхазией и Южной Осетией — близкие государства, союзные государства.

«Так что здесь никаких капитальных расхождений нет и быть не может», — резюмировал зампред Совбеза России.

До этого советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов заявил о желании вступить в Союзное государство. Гобозов пояснил, что для республики важно признание Белоруссией.

Ранее в МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.

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