В Южной Осетии рассказали о перспективах взаимодействия с Грузией

Южная Осетия готова к налаживанию отношений с Грузией в случае отсутствия угроз с ее стороны, утверждает президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Об этом сообщает ТАСС.

Президент дал интервью агентству в честь 15-летия со дня признания независимости республики.

«Это в первую очередь, конечно же, признание грузинской стороной ответственности за агрессию в отношении Южной Осетии и военные преступления, это подписание соглашения о неприменении силы...» — пояснил Гаглоев.

По его словам, Цхинвалу и Тбилиси нужно проделать совместную работу по демаркации и делимитации государственной границы между двумя странами.

«Это бы послужило основанием для развития отношений в других сферах», — допустил южноосетинский президент.

Кроме того, Гаглоев напомнил, что в связи с отсутствием соглашения между Южной Осетией и Грузией почти все угрозы, существовавшие в 2008 году, сохраняются и сейчас.

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