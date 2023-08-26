В Госдуме предложили расширять использование медслужбами нестандартного транспорта

Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что повышению доступности медицинской помощи в российских регионах поспособствовало бы развитие нестандартных транспортных средств. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметила, что регионы России отличаются друг от друга экономической ситуацией и доступностью медицинской помощи. Она предложила расширять сферу доступного для медиков транспорта — в частности, разрешить использовать региональным врачам маломерные суда и авиацию.

«Нужно развивать и санитарную авиацию в территориях с труднодоступной медицинской помощью, и выездные формы работы, и организацию выездных форм работы на автомобилях с большой проходимостью», — подчеркнула Соломатина.

По мнению депутата, с помощью, например, медицинских маломерных судов можно упростить доставку оборудования, лекарственных препаратов и бригад врачей из одного населенного пункта до другого.

22 августа президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам сообщил, что в России запустят пилотный проект по социальной и медицинской помощи женщинам, имеющим детей.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.