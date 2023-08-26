Байден вновь похвалил чужие бицепсы

Президент США Джо Байден снова похвалил чужие мышцы. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты задали вопрос главе Белого дома, который отдыхает на озере Тахо в штате Невада, нравится ли ему местность.

«Я скажу так, было бы лучше, будь у меня твои бицепсы», — сказал американский лидер в ответ одному из журналистов.

Политик пообщался с с представителями СМИ после занятия пилатесом.

16 ноября 2022 года на саммите «Большой двадцатки» Байден обратил внимание на физическую форму сотрудника Первого канала Юрия Шолмова.

«Бицепсы этого парня меня просто пугают! Они больше, чем моя голова. Вот это парень! Надеюсь, мы в одной команде?» — удивился глава Белого дома.

Узнав, что перед ним российский журналист, президент США подчеркнул, что ему все равно. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что оператор «хорошо тренируется».

Сам Юрий Шолмов, на бицепсы которого обратили внимание Байден на полях саммита G20 в Индонезии, рассказал «Газете.Ru», что удивился такому вниманию со стороны американского лидера. Оператору Первого канала также показалось, что президент США «постоянно смотрел» на него до встречи в парке.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.