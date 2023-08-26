В конгрессе США призвала к импичменту Байдена

Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что конгрессу необходимо инициировать расследование по делу об импичменте президента страны Джо Байдена после слов бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о том, что американский лидер причастен к коррупции. Об этом она написала в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только конгресс соберется в сентябре», — заявила политик, комментируя соответствующее заявление Шокина.

Ранее экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин обвинил Джо Байдена в причастности к коррупции, заявив, что лишился своей должности, так как его увольнение было «оплачено» и произошло под давлением Вашингтона.

По его словам, глава Белого дома отдал $1 млрд за его увольнение.

До этого Шокин заявлял, что Джо Байден может быть причастен к его отравлению ртутью.

В 2016 году Шокин начал проводить коррупционное расследование в отношении Burisma Holdings. С весны 2014-го по осень 2015 года американская фирма сына Джо Байдена Хантера Rosemont Seneca Partners LLC получала от Burisma Holdings регулярные переводы на один из своих счетов, причем обычно более $166 тыс. в месяц.

Американское издание The Hill со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщало, что прокуроры команды Шокина идентифицировали Хантера Байдена, делового партнера Девона Арчера и их фирму Rosemont Seneca в качестве потенциальных получателей денег.

По словам Шокина, в тот период он составил план расследования, который «включал допросы и другие процедуры криминального расследования в отношении всех членов совета директоров, включая Хантера Байдена».

29 марта 2016 года Шокин был отправлен в отставку с поста генпрокурора Украины.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.