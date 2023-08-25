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Путин расширил полномочия оперштабов в приграничных регионах

Путин подписал указ о расширении полномочий оперштабов в приграничных регионах

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий оперштабов в приграничных регионах, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно нему, оперштабы в регионах, на территории которых введен средний уровень реагирования, могут координировать работу воинских частей и привлекать добровольцев среди граждан для охраны общественного порядка.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале, что в республике создали оперативный штаб по ликвидации последствий налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другую часть военных дронов подавили средствами РЭБ. Всего атаку совершали 11 дронов. Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе около населенного пункта Вольный.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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