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Лукашенко знал о подготовке покушения на Пригожина

Лукашенко заявил, что предупреждал о подготовке покушения на Пригожина

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале года получил информацию о подготовке покушения на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Я передал шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина», — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что основатель ЧВК не просил обеспечивать его безопасность.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург. В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося самолета. По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал общественность ждать результатов генетической экспертизы останков, изъятых из самолета бизнесмена Евгения Пригожина.

Ранее Зеленский заявил, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина.

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