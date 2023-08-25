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Президент Узбекистана назначил 38-летнюю дочь своим помощником

Президент Узбекистана Мирзиёев назначил 38 летнюю дочь Саиду своим помощником

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saida_mirziyoyeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд назначений в своей администрации, передает «Sputnik.Узбекистан». По указу главы государства, место помощника узбекистанского лидера ушло его старшей дочери — 38-летней Саиде Мирзиёевой.

Как отмечается, до этого дочь президента Узбекистана руководила сектором по коммуникациям и информационной политике его администрации. Кроме Саиды, помощником Мирзиёева вновь стал Азиз Магрупов.

При этом места советников президента по вопросам экономического развития и энергетической безопасности заняли Равшан Гулямов и Алишер Султанов. Помощником Мирзиёева по аграрным вопросам стал Шухрат Ганиев, Музаффар Камилов займется религиозными и межнациональными отношениями, а Гофуржон Мирзаев будет решать кадровые моменты.

Ранее президент Узбекистана решил реализовать в стране меры борьбы с бедностью на основе опыта Китая.

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