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Стало известно, когда могут состояться переговоры Путина и Эрдогана

РИА Новости: переговоры Путина и Эрдогана могут пройти в начале сентября в РФ

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Turkish Presidential Press Office/Reuters

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана могут состояться в РФ в начале сентября до саммита G20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По информации агентства, источник в Анкаре подтвердил, что переговоры пройдут с большой долей вероятности до саммита «Большой двадцатки», который состоится в Индии 9-10 сентября.

«В России, в начале сентября», — пояснил собеседник.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил журналистам, что у Владимира Путина нет планов приезжать в Индию на саммит Большой двадцатки. Он добавил, что у главы государства насыщенный график и «пока уточняется формат».

Также Песков в ходе пресс-конференции рассказал о подготовке встречи президентов России и Турции. По его словам, встреча готовится «весьма плотно».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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