В Кремле оценили возможность присутствия Путина на похоронах Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность того, что Владимир Путин посетит похороны бизнесмена Евгения Пригожина в случае подтверждения его смерти.

Представитель Кремля отметил, что сейчас неизвестно, насколько длительными будут экспертизы и следствие, поэтому, пока нет даты похорон, говорить об этом нельзя.

Песков также подчеркнул, что у российского президента насыщенный график.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

25 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Пригожин был важной персоной государственного масштаба, он внес большой вклад в проведение специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

Ранее Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом.