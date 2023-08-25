В Кремле ответили на вопрос, умер ли Пригожин

РИА Новости/Кадр из видео/Телеграм-канал «Подслушано Тверь и Тверская область»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал общественность ждать официальных результатов генетической экспертизы останков, изъятых из самолета бизнесмена Евгения Пригожина.

По словам Пескова, до сих пор в Кремле не получили официального подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер», что заметно и по комментариям президента РФ Владимира Путина к сообщениям о падении самолета Пригожина в Тверской области.

До этого Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее была описана версия о бомбе в самолете Пригожина.