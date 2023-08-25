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В Кремле оценили необходимость «оклика сверху» для проявляющих неуважение к участникам СВО

Песков: российское общество нетерпимо к проявлению неуважения к участникам СВО

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал сообщения о случаях, когда к участникам спецоперации проявляли неуважение.

На пресс-конференции его спросили о том, не нужен ли для предотвращения подобных инцидентов «оклик сверху».

Песков подчеркнул, что на всех последних встречах президент Владимир Путин поднимает вопросы, связанные с заботой о людях, в том числе об участниках СВО и их родственниках.

«Это постоянная тема, причем одна из главных, на которых концентрируется президент. Не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики, потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе», — отметил представитель Кремля.

Он назвал «паршивыми» случаи оскорбления ветеранов СВО — люди, которые это совершают, заслуживают порицания и наказания.

24 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» зачитал жалобу жительницы региона, мужа которой, который участвует в спецоперации, оскорбил супруг заместителя главы администрации Краснояружского района. Он назвал такое поведение представителя власти позорным и подчеркнул, что разберется с инцидентом.

В марте Госдума одобрила закон о наказании до 15 лет колонии за дискредитацию добровольцев на спецоперации.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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