В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Пригожина в недавнее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не встречался с бизнесменом Евгением Пригожиным в последнее время.

На соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля ответил отрицательно.

До этого Путин назвал Пригожина человеком со сложной судьбой и талантливым бизнесменом.

Российский лидер также сообщил, что председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования падения частного самолета, на борту которого мог находиться основатель частной военной компании «Вагнер».

Самолет Embraer Legacy, выполняя рейс Москва — Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области вечером 23 августа. В Росавиации заявили, что Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

13 июля Путин рассказал подробности своей трехчасовой встречи с командирами ЧВК «Вагнер», которая состоялась 29 июня в Кремле.

Ранее была описана версия о бомбе в самолете Пригожина.