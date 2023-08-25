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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Пригожина в недавнее время

Песков заявил, что Путин не встречался с Пригожиным в последнее время

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Елена Копылова/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не встречался с бизнесменом Евгением Пригожиным в последнее время.

На соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля ответил отрицательно.

До этого Путин назвал Пригожина человеком со сложной судьбой и талантливым бизнесменом.

Российский лидер также сообщил, что председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования падения частного самолета, на борту которого мог находиться основатель частной военной компании «Вагнер».

Самолет Embraer Legacy, выполняя рейс МоскваПетербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области вечером 23 августа. В Росавиации заявили, что Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

13 июля Путин рассказал подробности своей трехчасовой встречи с командирами ЧВК «Вагнер», которая состоялась 29 июня в Кремле.

Ранее была описана версия о бомбе в самолете Пригожина.

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